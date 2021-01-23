Умер американский телеведущий Ларри Кинг

Ларри Кинг Rodin Eckenroth/Getty Images

Мужчине было 87 лет

В американском Лос-Анджелесе на 88-м году жизни умер телеведущий Ларри Кинг. Об этом говорится на его странице в Twitter.

Отмечается, что мужчина ушел из жизни в медицинском центре. Однако причина смерти не сообщается.

В начале января в СМИ появилась информация, что Кинг был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Ларри Кинг (настоящее имя Лоуренс Харви Зейгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке. Всемирную известность ему принесло ток-шоу Larry King Live, которое он вел на телеканале CNN с 1985 по 2010 год. Также мужчина брал интервью у политиков, бизнесменов и других знаменитостей. Среди прочего, в 2000 году он задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину о том, что произошло с подводной лодкой "Курск". На это глава РФ с улыбкой ответил: "Он утонул".

Ларри Кинг был отцом пятерых детей, двое из которых умерли в прошлом году. 65-летний Энди Кинг ушел из жизни из-за сердечного приступа, а у 52-летней Чайи Кинг был диагностирован рак.

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Напомним, недавно в США умер знаменитый музыкальный продюсер, звукорежиссер и разработчик формулы производства рок-музыки "звуковая стена" Фил Спектор, отбывавший наказание в тюрьме за совершение убийства. Накануне его госпитализировали с COVID-19.