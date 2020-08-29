Умер актер, сыгравший главную роль в фильме Marvel "Черная пантера"

Чедвик Боузман Фото из открытых источников

Мужчина скончался в результате рака толстой кишки

В Соединенных Штатах Америки на 42-году жизни скончался актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в супергеройском фильме Marvel "Черная пантера". Об этом говорится в заявлении, опубликованной в Twitter на странице актера.

Как отмечается, причиной смерти американского актера стал рак толстой кишки. Этот диагноз мужчине поставили в 2016 году. С тех пор болезнь развилась с третьей до четвертой стадии. Однако, до смерти актера никто публично не объявлял о его диагнозе.

Чедвик Боузман умер 28 августа в своем доме в присутствии жены и родственников.

Справка:

Чедвик Аарон Боузман — американский актер, сценарист. Известен ролями бейсболиста Джеки Робинсона в биографической ленте "42", певца Джеймса Брауна в ленте "Путь наверх" и судьи Тургуда Маршалла в фильме "Маршалл". Также актер известен своей ролью темнокожего супергероя Marvel в фильме "Черная пантера". Боузман сыграл роль короля Т'Чалле.

"Это была честь для него — дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера", — говорится в сообщении.

Отметим, в 2018 году Боузман получил титул Актер года по версии People's Choice Awards за роль в этом фильме.

Напомним, недавно умер американский мультипликатор, один из авторов "Скуби-Ду" Джо Руби. Мужчина ушел из жизни в возрасте 87 лет.

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