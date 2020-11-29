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Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Дэвид Проуз Фото из открытых источников

Мужчина умер после непродолжительной болезни

Британский бодибилдер и актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в первой трилогии "Звездных войн" умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Bowington Management и издание ВВС

"С большим сожалением и душой грусти для нас и миллионов поклонников по всему миру сообщаем, что наш клиент Дэвид Проуз умер в возрасте 85 лет", - сообщили агенты актера. 

По предварительной информации, Дэвид Проуз умер после непродолжительной болезни. 

 

Как отмечается, актерская карьера Проуза длилась примерно 50 лет. За это время мужчина сыграл во многих фильмах, в частности, в кинолентах "Святой", "Космос 1999", "Доктор Кто" и др. Однако, наиболее популярным актер стал после роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах". 

Дэвид Проуз

 PA MEDIA

В то же время в ВВС добавили, что, несмотря на участие во множестве голливудских фильмах, Дэвид Проуз больше всего гордился ролью Зеленого креста, которую исполнил в 70-х годах. Речь идет о роли супергероя, который рассказывает о правилах безопасности на дороге.

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Кроме этого, Проуз играл в одной из частей бондианы "Казино "Рояль" (1967), в "Заводном апельсине" (1971), "Франкенштейне и других монстрах из ада" (1973) и др.

Напомним, ранее в результате осложнений от коронавируса умер британской актер Эндрю Джек, который был задействован в работе над картиной "Звездные войны". 

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