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Умер актер Борис Плотников, сыгравший Борменталя в "Собачьем сердце"

Актер Борис Плотников Фото из открытых источников

Мужчина скончался в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19

Российский актер, заслуженный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года. Об этом 2 декабря сообщило агентство ТАСС. 

Как отмечается, причиной смерти актера стало осложнение в результате коронавирусной болезни COVID-19. Кроме актерства, Плотников занимался преподавательской деятельностью и был профессором кафедры Российского института театрального искусства. 

"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - отметил ректор института Григорий Заславский. 

По его словам, Плотников был фантастическим мастером и прекрасным актером. 

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Справка
Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище в 1970-м и филологический факультет Уральского государственного университета в 1983 году. С 1978 года выступал на сцене Московского театра сатиры. А с 1988 года актер играл в Центральном академическом театре Советской Армии.

Впервые роль в кино сыграл в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение". После чего снимался в фильмах "Дикая охота короля Стаха", "Дульсинея Тобосская", "Невероятное пари", "Холодное лето пятьдесят третьего", "Записки сумасшедшего". Наибольшую славу получил после роли доктора Ивана Арнольдовича Борменталя в "Собачьем сердце".

Актер Борис Плотников Фото из открытых источников

Напомним, недавно ушел из жизни британский бодибилдер и актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в первой трилогии "Звездных войн".

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