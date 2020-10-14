Украину переизбрали в Совет ООН по правам человека, - МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

СПЧ ООН осуществляет общие исследования, готовит рекомендации и проекты международно-правовых актов в сфере защиты прав человека

В Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций состоялись выборы новых членов Совета по правам человека (СПЧ ООН), по результатам которых Украину переизбрали на 2021-2023 годы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Как страна, которая поддерживала создание совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращение нарушений этих прав ради устойчивого международного мира и безопасности", — отметил министр.

В то же время Дмитрий Кулеба добавил, что в СПЧ ООН также прошла Российская Федерация. В связи с этим политик подчеркнул, что "Украина готова к борьбе".

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"К сожалению, положение вещей в Совете оставляет желать лучшего. В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека как РФ (из-за нехватки конкуренции в восточноевропейской группе). Не позволим злоупотреблять местом в Раде, чтобы покрывать нарушения прав человека", — написал глава МИД Украины.

Украину переизбран в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет продолжать отстаивать предотвращению нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2020

Напомним, недавно Мониторинговая миссия ООН назвала наиболее распространенные нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму. В частности, речь шла как об отсутствии правовой защиты, так и о незаконных арестах и пытках.