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Украинского политзаключенного Шумкова пытают в колонии РФ, - омбудсмен

Денисова призвала уполномоченную по правам человека РФ прекратить пытки украинца

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинского политзаключенного Александра Шумкова пытают в колонии на территории России. Об этом говорится в заметке Денисовой в Facebook.  

"Сообщение от родных о нанесении телесных повреждений украинскому политзаключенному Александру Шумкову вызвало тревогу и беспокойство за его жизнь. Обстоятельства, при которых сотрудник ФКУ ВК4 УФСИН РФ по Тверской области нанес физический и психологический вред жизни и здоровью Александру – неизвестны", – говорится в заметке. 

По словам Денисовой, такое поведение работников учреждения исполнения наказаний является пыткой и жестоким обращением с заключенными, что нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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В связи с этим уполномоченная ВР по правам человека обратилась к российской коллеге Татьяне Москальновой с требованием срочно отреагировать на нарушения и прекратить пытки гражданина Украины. Кроме этого, Денисова выдвинула требование расследовать обстоятельства вопиющего нарушения прав на жизнь и личную безопасность, а также обеспечить оказание соответствующей медицинской помощи.

В то же время Денисова известила об инциденте международные правозащитные организации. 

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"Прошу представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубое нарушение прав незаконно удерживаемого на территории РФ гражданина Украины Александра Шумкова и в пределах своих полномочий способствовать личной безопасности и беспрепятственному возвращению нашего согражданина в Украину по окончанию срока заключения", - отметила Денисова. 

⚡️Сообщение от родных относительно нанесения телесных повреждений украинскому политзаключенному Александру Шумкову вызвало тревогу...

Опубликовано Людмилой Денисовой Понедельник, 2 ноября 2020 г.

Напомним, в декабре 2018 года в России военнослужащего ВСУ Александра Шумкова признали виновным в участии в экстремистской организации. Следствие называло его бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. В итоге Шумкова приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима.

А недавно уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что удерживаемому в российской тюрьме украинцу Александру Шумкову угрожают убийством и заставляют его предоставлять ложную информацию относительно другого гражданина Украины.

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