Украинский капитан спас от смерти 27 мигрантов и застрял в море: Его танкер не принимает ни один порт ЕС

Капитан Владимир Ерошкин ВВС

Капитан и его команда пытаются не допустить самоубийства на борту из-за отчаяния десятков людей

Украинский капитан танкера Maersk Etienne Владимир Ерошкин и его команда месяц назад спасли в море 27 африканских мигрантов. Однако, после этого судно отказались принимать порты Европейского Союза. Об этом сообщает ВВС.

Так, месяц назад танкер Maersk Etienne оставил Геную без груза и отправился в Тунис. Однако впоследствии, 4 августа, капитан получил сообщение от спасательно-координационного центра на Мальте. Как выяснилось, лодка, которая 2 августа отплыла от берегов Ливии с 27 мигрантами, послала сигнал бедствия.

"По правилам, после этого необходимо связаться с другим ближайшим судном. Но мы не смогли установить контакт. После этого мы получили четкое указание от спасательно-координационного центра изменить маршрут и отправиться к месту, откуда получили сигнал SOS", - сказал Ерошкин.

Примерно через час экипаж увидел маленькую деревянную лодку, выкрашенную в синий цвет. На ней находились 27 мигрантов, среди которых была беременная женщина и ребенок. Сначала судно защитило его лодку от ветра и волн. Однако, когда туда начала набираться вода, мигрантов переместили на танкер.

После этого ни один из портов ЕС не предоставил разрешение на остановку судна.

"Мы стоим на месте. Сейчас у нас нет порта назначения. Никто не соглашается принять этих людей", - рассказал Владимир Ерошкин.

Сейчас ситуация на танкере стала критической, потому что судно не предназначено для перевозки пассажиров, а экипаж не участвовал в спасательных операциях. Также в команде нет людей, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

"Каждый день люди сильнее чувствуют отчаяние. Мы делаем все, что можем, чтобы гарантировать безопасность и санитарно-гигиенические условия", - отметил капитан.

Так, на прошлой неделе один из мигрантов пригрозил утомить себя, а в воскресенье три человека бросились с судна в море. Однако, тогда экипаж танкера смог спасти мигрантов.

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Заметим, согласно международной конвенции по охране человеческой жизни на море с 1974 года, любое судно обязано безотлагательно прийти на помощь людям, которые оказались в затруднительном положении. Спасенных в море людей должны принять в ближайшем порту. Однако, танкер Maersk Etienne принимать отказались.

Напомним, ранее прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против гражданина Украины в контрабанде и перевозке восьми мигрантов из Афганистана и Пакистана.