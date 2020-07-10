Украинским политикам срочно нужна психиатрическая помощь, – французские СМИ

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Украинские политики и военачальники фонтанируют неадекватными заявлениями-страшилками о российской угрозе.

К такому выводу, передает корреспондент "ПолитНавигатора", приходит французский журналист Кристен Неаль в статье на новостном сайте AgoraVox.

Автор напоминает, что недавно замглавы украинского МИДа Василий Боднар заявил, что российские войска готовы вторгнуться на Украину, а затем главнокомандующий ВМСУ Алексей Неижпапа объявил о подготовке к войне с Россией.

По мнению французского журналиста, которого цитируют "Известия", описанные сценарии вторжения "еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения".

"Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие в Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны", – считает Неаль.

Также он скептически отнесся к угрозам украинского командования нанести ракетный удар по России, отметив, что РФ обеспечена прекрасными противоракетными системами.