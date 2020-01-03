Украинские туристы провалились под лед озера в польских Татрах

Татры Facebook / Tatrzański Park Narodowy

К счастью, украинцы самостоятельно выбрались на берег

В польских Татрах (часть горной цепи Карпат) украинские туристы провалились под лед, однако самостоятельно смогли выбраться на берег. Об этом сообщает tvn24.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, 2 января, на замерзшем озере Морской Глаз. Лед обвалился примерно в 10 метрах от берега, но к счастью, с украинцами ничего не случилось. Количество пострадавших украинцев неизвестно.

Представители парка заявили, что туристы регулярно выходят на поверхность замерзающего озера, несмотря на предупреждения об опасности и охрану. Сам лед на Морском глазу слишком тонок.

В связи с этим местные власти давно обращается с просьбой не посещать поверхность замерзших озер Татр. Также об опасности сообщают знаки, размещенные на берегах.

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Напомним, недавно на окраине жилого массива Виноградарь в Киеве из Синего озера спасли 40 черепах. Как оказалось, пресмыкающиеся смогли впасть в спячку и начали примерзать панцирями ко льду.