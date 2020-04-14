Украинская "Мрия" приземлилась в Варшаве. Видео

Самолет "Мрия" Укринформ

Варшавский аэропорт транслировал вживую приземление украинского гиганта

В варшавском аэропорту имени Шопена сел самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 “Мрия” с грузом медицинского назначения, необходимым для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает “Укринформ”.

Онлайн трансляцию с прилета украинского самолета вел варшавский аэропорт.

Отмечается, что “Мрия” прилетел в Варшаву с грузо из Китаям: 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S. A. i Lotos S. A.

Ранее сообщалось, что в среду, 8 апреля, в Польше зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса COVID-19 за весь период пандемии: умерло 30 человек.