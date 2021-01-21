Вид на жительство в ЕС: Украинцы стали третьей крупнейшей группой среди неграждан ЕС, которые имеют разрешения

Выходцы из Украины оказались на третьем месте по количеству полученных видов на жительство в ЕС Yves Herman/​Reuters

На конец 2019 года действующие виды на жительство в ЕС имели 1,3 млн граждан Украины

Украинцы стали третьей крупнейшей группой среди неграждан ЕС, которые на конец 2019 года имели вид на жительство в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют данные из Евростата.

Как отмечается, на конец 2019 года действующие виды на жительство в ЕС имели 1,3 млн граждан Украины - из всего 20,3 млн граждан "третьих стран".

Среди них, на первом месте по численности оказались граждане Марокко из 2 млн видов, на втором - Турции (1,9 млн), третьем - Украины (1,3 млн) и на четвертом - Китай (1 млн, включительно с Гонконгом).

Следующие в списке - граждане Сирии (974 тысяч), Албании (868 тысяч), Алжира (700 тысяч), России (689 тысяч), Индии (555 тысяч) и Сербии (974 тысяч).

ТОП-10 стран с наибольшим количеством граждан, имеющих вид на жительство в ЕС, за 2019 год Фото Евростат

Граждане этих 10 стран составляют 51% от всех владельцев действительных видов на жительство в ЕС.

Наибольшее количество видов на жительство граждане "третьих стран" получили в Германии - 4,9 млн, или 24% от общего количества.

На втором месте-Италия, в которой вид на жительство имеют 3,6 млн граждан "третьих стран", далее - Франция (3,1 млн) и Испания (2,9 млн).

Вместе в этих четырех странах-членах проживает 71% всех граждан "третьих стран", которые имеют действующий вид на жительство в Европейском Союзе.

Ранее сообщалось, что четвертый год подряд украинцы получили больше всего видов на жительство в Европейском Союзе. Всего за 2019 год документ получило 757 тысяч выходцев из нашей страны.