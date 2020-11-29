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Украина вошла в десятку стран Европы с наибольшим количеством больных COVID-19

Украина вошла в десятку стран за скорость распространения COVID-19 Фото из открытых источников

Возглавила антирейтинг Российская Федерация с показателем 2 269 316 подтвержденных случаев

Украина вошла в десятку стран Европы с наибольшим количеством больных коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers

Так, по состоянию на 9:50 утра 29 ноября Украина занимает восьмое место среди стран Европы по количеству лабораторно подтвержденных случаев болезни. Лидируют в антирейтинге Россия, Франция и Испания. 

worldometers.info

В мировом антирейтинге Украина заняла 17 место. На первом месте по общему числу заболевших сейчас США, на втором - Индия, на третьем - Бразилия. 

worldometers.info

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Кроме этого, по состоянию на 9:50 воскресенья Украина заняла второе место в мире по темпам распространения коронавируса. За минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 13 тысяч новых случаев болезни. На первом месте оказалась Россия с показателем 26683 новых случая. 

worldometers.info

Напомним, за прошедшие сутки, 29 ноября, в Украине подтвердили 12 978 новых случаев коронавируса COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели 722 679 человек, из них 12 213 - умерли, а 339 378 больных выздоровели. 

 

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