Украина в ОБСЕ озвучила свою позицию по конфликту в Нагорном Карабахе

Украинская сторона настаивает на мирном урегулировании конфликта на основе уважения к суверенитету Азербайджана

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ по эскалации ситуации вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Укринформ.

По словам Цымбалюка, Украина выступает за мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе на основе уважения к международному праву и суверенитету, а также территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

Так, дипломат подчеркнул, что Украина полностью поддерживает действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на деэскалацию насилия и стабилизацию ситуации на местах. В то же время он выразил обеспокоенность украинской стороны тем, что широкомасштабные военные действия вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе привели к многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и раненых в боевых действиях", - отметил представитель Украины.

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По словам Евгения Цымбалюка, нынешняя эскалация является "очередным доказательством того, что как затяжные, так и горячие конфликты остаются основным фактором нестабильности, что угрожает безопасности в регионе ОБСЕ, что может привести в любой момент к возобновлению боевых действий и большим человеческим потерям".

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября после начала боевых действий на границе. В итоге стороны обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Недавно Армения заявила о готовности к мирному урегулированию карабахского конфликта, однако в правительстве подчеркнули, что не готовы к решению вопроса в ущерб своим национальным интересам и собственной безопасности.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе продлятся до тех пор, пока Армения не выведет свои вооруженные силы.