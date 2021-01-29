Украина расширила список стран "красной зоны": Что изменилось

Минздрав увеличил численность стран в "красной зоне" Фото из открытых источников

Сейчас "опасными" считают 74 государства мира

Министерство здравоохранения Украины увеличило список стран, попавших в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Как отмечается, теперь список "опасных" государств состоит из 74 представительниц. В него попали еще 6 стран, среди которых: Сент-Люсия, Доминиканская республика, Кабо-Верде, Перу, Барбадос, Мексика и Парагвай. При этом Эсватини из списка исключили.

При этом добавляется, что в "красной" зоне все еще оставляют Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

Заметим, что в рейтинг попадают те страны, в которых уровень заболеваемости на коронавирус выше, чем в Украине. Таким образом турист по приезде должен пойти на 14-дневную самоизоляцию, используя программу "Дома", или сделать тест. Карантин можно отменить, получив отрицательный результат или сдав ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до въезда на территорию государства.

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Ранее сообщалось, что, по состоянию на утро 29 января, в Украине за минувшие сутки было подтверждено 5181 новых случаев инфицирования на коронавирус. Больше всего больных на Львовщине, Киевщине, Ивано-Франковщине, Винничине и в столице.