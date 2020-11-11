Украина приветствовала завершение конфликта в Нагорном Карабахе

Украина приветствует завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией Фото из открытых источников

В МИД подчеркнули, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", - отметили в МИД.

Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах.

"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - говорится в заявлении.

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Напомним, в ночь на 10 сентября Армения, Азербайджан и Российская Федерация подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает, что армянская армия полностью покинет территорию непризнанной республики, а Азербайджан к 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах.