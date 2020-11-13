Украина осуждает убийство 31-летнего белоруса Бондаренко в Минске, - МИД

Министерство иностранных дел фото - из открытых источников

Мужчину избили люди в черных масках 11 ноября

Украина осуждает репрессии на насилие в Беларуси, в том числе убийство 31-летнего гражданина Романа Бондаренко в Минске. Соответствующая информация размещена в Twitter Министерства иностранных дел Украины.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, повлекших смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Самые искренние соболезнования родным и близким Романа", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне на 32-ом году жизни в Минске умер Роман Бондаренко, которого 11 ноября избили белорусские силовики.