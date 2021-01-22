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Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон: Что изменилось

По состоянию на 22 января, Украина попала в " зеленую зону" Фото из открытых источников

В красную зону сейчас отнесены 68 стран

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень стран красной и зеленой зон по уровню распространения COVID-19. Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

В частности, в списке представлена информация о 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Она касается количества активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

По состоянию на 22 января Украина оказалась на 69 месте и открывает список государств "зеленой зоны". В течение последних 14 дней в стране отметка достигает 204,3.

Согласно данным, стран со всплесками коронавірусної болезни насчитывается всего 68. Они все принадлежат к "красной" зоны, впрочем в 11 государств информация о количестве инфицированных отсутствует.

Так, высокий уровень заболеваемости остается в Венгрии, Румынии, Албании, Беларуси, Австрии, Канаде, Польше, Бразилии, Италии, Франции, Испании, Израиле, Чехии, США, России и других.

Вместе с Украиной в "зеленую" зону попали Турция, Болгария, Финляндия, Индия, Египет и остальные страны.

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Новости по теме: Украине удалось сбить волну коронавируса, - Степанов

Ранее сообщалось, что, по состоянию на утро 22 января, в Украине подтверждено 1 182 969 случаев коронавируса. В течение суток зафиксировали 5348 больных COVID-19. Больше всего инфицированных наблюдается в столице, Днепропетровской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.

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