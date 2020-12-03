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Украина может помочь NASA с освоением Луны, но есть проблема

Освоение Луны Фото из открытых источников

Для этого Украина еще должна утвердить Космическую программу на 2021-2025 годы

Украина может помочь американскому космическому агентству NASA с освоением Луны в рамках программы "Артемида", но пока это решение под вопросом, поскольку в Украине еще не утверждена Космическая программа на 2021-2025 годы. Об этом говорится в материале издания РБК-Украина.

"Исходя из этого, вопрос сотрудничества с NASA, в том числе и в рамках программы Артемида", является преждевременным", - сообщили в Государственном космическом агентстве.

Впрочем, проекты ДКА вошли в глобальный сценарий исследования поверхности Луны в рамках программы "Артемида" и инициатив Moon Village Association.

Пока Украина работает над проектами по созданию солнечной электростанции для лунной базы, разработке спутника для снимков с поверхности Луны, а также созданием солнечно-термоэлектрического генератора.

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Ранее национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) выразило надежду, что программа КНР по транспортировке образцов породы с Луны станет полезной для всего международного сообщества, а не только для Китая.

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