Украина, Балканы и Кавказ получат от ЕС 28 млн евро помощи

Евросоюз профинансирует Украине проекты по преодолению COVID-кризиса Фото из открытых источников

Средства выделят на реализацию проектов по преодолению коронавирусного кризиса

Европейская комиссия направит 28 миллионов евро Украине, а также государствам Западных Балкан и Кавказа, на финансирование проектов по преодолению кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Как отмечается, в этом году Еврокомиссия утвердила общий объем бюджета, который на 60% больше за тот, который был принят в 2020 году.

"Поскольку глобальные гуманитарные потребности еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии и последствий изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере 1,4 млрд евро. ЕС выделит 28 миллионов евро на финансирование проектов по преодолению кризисов в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе", - говорится в сообщении.

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Кроме того, 505 миллионов евро будут выделены Африке, а 385 миллионов – на нужды Ближнего Востока и Турции. Еще 180 миллионов направят на нужды населения Азии и Латинской Америки, а остальное финансирование, 302 млн. евро, используют на гуманитарные авиационные услуги ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы или внезапные пики существующих кризисов.

Напомним, недавно Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов кредита. Выделенные деньги должны направить на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также на социальную помощь.