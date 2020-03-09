Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной, - ВОЗ

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Впрочем, это первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать

Угроза пандемии коронавируса COVID-19 становится реальной. Об этом сообщает BBC со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

"The threat of a pandemic has become very real"@WHO Director General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus gives details of the coronavirus global spread, but adds "we're not at the mercy of the virus"#COVID2019 latest: https://t.co/bJDdCozjS2 pic.twitter.com/3uyMJyqHCj — BBC News (World) (@BBCWorld) March 9, 2020

Впрочем, в организации заявили о том, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.

"Теперь, когда коронавирус устроился в многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса, - заявил Гебреисус.

Он также отметил, что за прошедшие выходные число зарегистрированных случаев COVID19 превысила 100 тысяч в 100 странах.

Ранее сообщалось, что до Черновцов 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного на коронавирус COVID-19 и определит, правильно ли его лечат.