Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной, - ВОЗ

Впрочем, это первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать

Угроза пандемии коронавируса COVID-19 становится реальной. Об этом сообщает BBC со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

"The threat of a pandemic has become very real"@WHO Director General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus gives details of the coronavirus global spread, but adds "we're not at the mercy of the virus"#COVID2019 latest: https://t.co/bJDdCozjS2 pic.twitter.com/3uyMJyqHCj