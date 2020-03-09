live
Новости » Мир Читати новину українською

Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной, - ВОЗ

Фото из открытых источников

Впрочем, это первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать

Угроза пандемии коронавируса COVID-19 становится реальной. Об этом сообщает BBC со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

 

Впрочем, в организации заявили о том, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.

"Теперь, когда коронавирус устроился в многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса, - заявил Гебреисус.

Он также отметил, что за прошедшие выходные число зарегистрированных случаев COVID19 превысила 100 тысяч в 100 странах.

Ранее сообщалось, что до Черновцов 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного на коронавирус COVID-19 и определит, правильно ли его лечат.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На юго-востоке Китая произошел обвал отеля, 70 человек попали в ловушку В Китае заявили о случаях "возвращения" в страну коронавируса из Италии и Ирана Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 102 тыс. человек Коронавирус: Китай посетила делегация ВОЗ и обнаружила серьезные факты о распространении болезни
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Отставка Гончарука и Рябошапки. Правительство Шмыгаля | 05.03.20
Языковой вопрос в Украине. Победа со скандалом. Кто станет Генпрокурором? | Ток-шоу
Кандидатуры на кресло Генпрокурора. Возможность экономического кризиса | Детали дня | 09.03.20
Михаил Чаплыга | HARD с Влащенко | 09.03.20
Кто возглавит Генпрокуратуру? Языковые баталии | Ток-шоу
Вадим Карасев | Оффшоры Вакарчука. Налоги для населения | Ток-шоу