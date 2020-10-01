Ученый нашел скрытый эскиз под портретом Моны Лизы

Исследователь предполагает, что на картине может быть изображена "несуществующая женщина"

Французский исследователь и ученый Паскаль Котт заявил, что нашел под портретом Моны Лизы скрытый эскиз. Об этом пишет "BBC Украина".

Для этого ученый использовал собственноручно сделанную аппаратуру и нашел следы эскиза, сделанного в технике спольверо. Да Винчи перенес изображение на деревянную панель углем — через отверстия, сделанные в линиях эскиза, словно через трафарет.

По его словам, следы угля можно увидеть возле руки и линии волос на голове Моны Лизы. Ученый утверждает, что автор мирового шедевра изменил позу своей героини, повернув ее голову непосредственно к зрителю. Он утверждает, что также заметил скрытый эскиз шпильку в волосах Джоконды.

"У Моны Лизы не могло быть такой прически. В те времена во Флоренции такое было невозможно", - говорит Котт.

Исследователь предполагает, что на картине может быть изображена "несуществующая женщина" — например, богиня или даже Дева Мария.

По информации издания, Котт начал исследовать картину в 2004 году. Он утверждает, что его оборудование, использующее технологию анализа отражения света, позволяет видеть дополнительные изображения между слоями краски.

В 2015 году ученый заявил, что нашел под картиной второе изображение. По его выводам, под изображением Мона Лизы скрывается настоящий портрет натурщицы. Однако научное сообщество не поддержало коллегу, а в Лувре вообще заявили, что Котт не входит в исследовательскую группу музея.

Напомним, ранее британский уличный художник граффити Бэнкси утратил авторское право на одну из самых известных работ "Метатель цветов" из-за его отказа раскрыть свою личность. В частности, судебные эксперты обосновали это тем, что художник сохраняет анонимность и рисует свои работы на чужой собственности, а не на полотнах.