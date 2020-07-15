Ученым удалось полностью "расшифровать" человеческую Х-хромосому

ДНК

Исследователи достигли этого с помощью новой методики нанопорового секвенирования

Группе ученых впервые в мире удалось полностью "расшифровать" человеческую Х-хромосому. Соответствующая публикация размещена в научном издании Nature.

В 2003 году ученым удалось полностью секвенировать ("разложить" полимер на мономеры, - ред.) человеческий геном — совокупность всей ДНК организма вместе с генами. Они получили последовательность в 3 миллиарда букв. Это позволило ученым приблизить человечество к лучшему пониманию своей биологии и генетики.

17 лет спустя исследователи сумели сделать первое успешное полное секвенирование человеческой хромосомы. Они достигли этого с помощью новой методики нанопорового секвенирования, которое позволяет "расшифровать" большие участки ДНК. А хромосома по структуре содержит более 90% ДНК клетки.

Метод нанопорового секвенирования предусматривает использование белковой нанопоры, которая помещается в мембрану с электрическим сопротивлением. На нее воздействуют током, который передает ее нанопоре. Когда через нее пропускают генетический материал, сила тока меняется — и это дает ключ к её "расшифровке".

В качестве исследовательского материала ученые использовали редкий вид доброкачественной опухоли матки — хорионаденому. Секвенованая Х-хромосома - это набор из 3,1 миллиона пар оснований.

Полную последовательность нуклеотидов хромосомы изложены на портале GitHub по этой ссылке.

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