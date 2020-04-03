Ученые выяснили, где еще в организме человека может размножаться COVID-19, кроме легких

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Коронавирус может также размножаться в верхних дыхательных путях и кишечнике

Немецкие и британские ученые вияснили, что коронавирусная инфекция COVID-19 размножается в организме человека не только в легких, вызывая пневмонию, но и поражает верхние дыхательные пути и кишечник. Об этом сообщает Nature.

Согласно сообщению, ученые провели подробный анализ девяти случаев заболевания. В образцах у каждого больного содержание вируса из глотки было особенно высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов заболевания.

Кроме того, у одного и того же больного COVID-19 в верхних дыхательных путях и легких были найдены различные штаммы нового коронавируса, что указывает на их независимое друг от друга развитие.

Присутствие Sars-CoV-2 в верхних дыхательных путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым.

Отметим, что исследование ученых пока не прошло рецензирование.

Как известно, по состоянию на утро 3 марта, в мире общее число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек, число летальных случаев - 53 146 человек, в то же время выздоровели - 211 615 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Украине лабораторно подтвердили 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных случая и 19 человек уже выздоровели.