Ученые установили, сколько времени коронавирус может жить на коже

COVID-19 может жить на человеческой коже в течение 9 часов Фото из открытых источников

Коронавирус сохраняется на коже примерно в пять раз дольше, чем вирус гриппа А

Исследователи Киотского префектурального медицинского университета в Японии выяснили, сколько SARS-CoV-2 может жить на коже. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, доцент Хиросэ Рьохей и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго коронавирус может сохранять активность на коже человека. Для этого ученые нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, примерно 100 тысяч коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А.

В результате ученые установили, что SARS-CoV-2 может оставаться заразным на человеческой коже в течение девяти часов подряд. Тогда как вирус гриппа А - примерно 1 час 50 минут. То есть, коронавирус COVID-19 сохраняет активность примерно в пять раз дольше, чем вирус гриппа.

Напомним, ранее группа австралийских ученых провела исследование, которое показало, что возбудитель коронавирусной болезни SARS-Cov-2 может оставаться на разных поверхностях до 28 дней.

Однако, бывший директор Центра общей простуды в Кардиффском университете, профессор Рон Экклз, раскритиковал предположения ученых и поставил под сомнение результаты исследования.