live
Новости » Мир Читати новину українською

Ученые установили, сколько времени коронавирус может жить на коже

COVID-19 может жить на человеческой коже в течение 9 часов Фото из открытых источников

Коронавирус сохраняется на коже примерно в пять раз дольше, чем вирус гриппа А

Исследователи Киотского префектурального медицинского университета в Японии выяснили, сколько SARS-CoV-2 может жить на коже. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, доцент Хиросэ Рьохей и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго коронавирус может сохранять активность на коже человека. Для этого ученые нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, примерно 100 тысяч коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А.

Новости по теме: Шум в ушах и потеря слуха: Ученные обнаружили новый симптом COVID-19

В результате ученые установили, что SARS-CoV-2 может оставаться заразным на человеческой коже в течение девяти часов подряд. Тогда как вирус гриппа А - примерно 1 час 50 минут. То есть, коронавирус COVID-19 сохраняет активность примерно в пять раз дольше, чем вирус гриппа. 

Напомним, ранее группа австралийских ученых провела исследование, которое показало, что возбудитель коронавирусной болезни SARS-Cov-2 может оставаться на разных поверхностях до 28 дней.

Однако, бывший директор Центра общей простуды в Кардиффском университете, профессор Рон Экклз, раскритиковал предположения ученых и поставил под сомнение результаты исследования.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Минкульт внес киевскую "Летающую тарелку" в реестр памятников архитектуры Приготовление борща войдет в культурное наследие Украины
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Бюджет-2021. Местные выборы. COVID-19 в Украине | Ток-шоу
Коммунальная революция. Новое карантинное зонирование. Бюджет-2021 | Детали дня | 19.10.20
Правительственные чистки? Предвыборные баталии. Зависимые от США | Ток-шоу
Заседание Согласительного совета депутатских фракций | 19.10.20
COVID-19: Вторая волна и локдаун? Экономика. Транш МВФ. Судьба Донбасса | Ток-шоу