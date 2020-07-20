Ученые смогли раскрыли тайну смерти "кричащей мумии"

Кричащая мумия Правительственный курьер

Для этого ученые применили компьютерную томографию

В Египте исследовательская группа проекта Mummy Project с помощью компьютерной томографии проанализировала "кричащей мумию женщины" и смогла установить причину ее смерти. Об этом сообщает Правительственный курьер.

Согласно сообщению, результаты сканирования, проведенного группой во главе с известным египтологом Захи Хавассом, который ранее возглавлял Министерство по делам древностей Египта, и Цукром Салимом, профессором радиологии Каирского университета, показали, что эта египетская принцесса умерла от сердечного приступа почти 3000 лет назад.

Следует заметить, что речь идет о одной из двух известных науке "кричащих мумий". Мумию, которую исследовали, нашли в 1881 году, когда вблизи города Луксора было обнаружено тайную и общую усыпальницу Дейр-эль-Бахари. В этом месте священники XXI и XXII династий скрывали мумии членов семей фараонов от грабителей могил.

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Как отмечается, именно в этой гробнице обнаружили мумию, получившую название "мумия кричащей женщины". Она была похоронена в неестественной скрюченной позе - голова повернута набок, рот открыт, а лицо искажено гримасой ужаса или боли.

Компьютерную томографию провели в Египетском музее. По словам Захи Хавасса, женщина внезапно умерла от сердечного приступа, вызванного тяжелым атеросклерозом коронарных артерий. Ученые полагают, что во время бальзамирования было сохранено положение тела в момент смерти.

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"Кажется, что эта "кричащая женщина" умерла внезапно, когда находилась в своем нынешнем положении тела – с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью. Мы предполагаем, что мертвое тело могло быть выявлено не ранее, чем через несколько часов после смерти. Вероятно, те кто бальзамировали тело просто не сумели закрыть рот мумии и привести тело в нормальное положение, ибо оно окоченело, - пояснил руководитель группы.

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Также ведется дискуссия относительно личности этой загадочной женщины. На льняных бинтах, которыми была обмотана мумия, обнаружили надписи на древнем египетском языке: "Царская дочь, царская сестра Мерет Амон".

И все же личность мумии считают неизвестной, ведь в прошлом было много принцесс с таким именем, поэтому к каталогу мумию внесли под названием "Безымянная принцесса А". Например, египтологам известна Мерет Амон, дочь фараона Секененра конца XVII династии (1558-1553 гг. к н.е.). Известна и Мерет Амон, дочь фараона Рамсеса II (1279-1213 гг. к н.е.) из XIX династии.

Напомним, ранее британским ученым благодаря томографу, трехмерному сканеру и 3D-принтеру удалось восстановить голос древнеегипетского жреца Несьямуна.