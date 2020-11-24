Ученые случайно сняли падение метеорита на Землю. Видео

Фото из открытых источников

Падение метеорита произошло вечером в минувшую среду

В среду вечером, примерно в 100 километрах к югу от австралийского побережья Тасмании, ученые, находившиеся на борту исследовательского судна стали свидетелями падения метеорита. Об этом пишет издание Science Alert.

Как отмечается, в 9:21 вечера по местному времени ярко-зеленый метеорит пронесся по небу, прежде чем разбиться над Тасмановым морем, исчезнув с глаз всего за несколько секунд. Прибор RV, который ведет прямую трансляцию 24/7 по счастливой случайности оказался в нужном положении, чтобы отразить его падения вполне.

"Метеорит пересекает небо прямо перед кораблем, а потом распадается – это было потрясающе смотреть кадры, и нам очень повезло, что мы отразили все это в прямом эфире с корабля. Размеры и яркость метеорита были невероятны", - говорит менеджер CSIRO Voyage Джон Хупер.

При этом, несмотря на то, что видео черно-белое, очевидцы утверждают, что метеорит был зеленого цвета. Сообщается, что зеленые метеориты не очень редки. В то время как цвет нам о нем рассказывает немного, интенсивная яркость огненного шара является признаком размера и скорости объекта.

"Более 100 тонн природного космического мусора ежедневно попадает в атмосферу Земли. Большая его часть остается незамеченной, поскольку происходит над безлюдной местностью, например, над Южным океаном", - пояснил астроном CSIRO Глен Нэгл.

Хотя объем космического мусора, который попадает в атмосферу, звучит довольно устрашающе, небольшие метеориты вряд ли вызовут у нас проблемы на поверхности. У NASA есть список крупных астероидов, которые он отслеживает, но большинство маленьких метеоритов сгорают в атмосфере и оставляют мало следов, так же как и этот.

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Ранее сообщалось, что в Индонезии гробовщик Джошуа Хутагалунг стал миллионером после того, как обломок метеорита упал на крышу его дома.