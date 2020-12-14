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Ученые считают, что COVID-19 может оказаться аутоиммунной болезнью

Отдельные антитела могут атаковать организм человека Фото из открытых источников

Антитела в организме человека могут поражать внутренние органы и сосуды

Коронавирусная болезнь COVID-19 может вызвать аутоиммунную реакцию, при которой иммунная система будет ошибочно атаковать организм человека. К таким выводам пришли ученые Йельского университета США в ходе исследование, которое описывает The Guardian.

По словам ученых, аутоиммунные процессы отвечают за длительные симптомы, которые выявляют у пациентов, переболевших COVID-19. У таких людей повышается уровень "аномальных" антител, которые начинают атаковать внутренние органы, отдельные ткани и иммунную систему, которая должна была бороться с инфекцией. 

Кроме того, антитела блокируют вирусную защиту организма, уничтожают иммунные клетки и поражают мозг, сосуды, печень, соединительную ткань и желудочно-кишечный тракт. При этом, чем больше аутоантител в крови, тем тяжелее течение заболевания. 

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"Пациенты с коронавирусом производят аутоантитела, которые фактически препятствуют иммунному ответу на вирус. Мы убеждены, что эти аутоантитела являются вредными...", — подчеркнул старший ученый группы исследователей, иммунобиолог Аарон Ринг.

По предварительной информации, аутоантитела могут поражать организм человека в течение длительного времени после того, как больной выздоровел. 

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Напомним, ранее ученые установили, что у больных, преодолевших коронавирусную болезнь COVID-19, иммунитет к этому заболеванию может сохраняться в течение нескольких лет. 

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