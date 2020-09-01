live
Новости » Мир Читати новину українською

Ученые разработали безопасный метод анализа образцов с Марса

Марсоход Perseverance фото - NASA

Ученые разработали безопасный метод, путем укладки микроорганизмов в кристаллы карбоната кальция

Японские исследователи разработала метод, позволяющий безопасно анализировать образцы с Марса путем укладки микроорганизмов в кристаллы карбоната кальция. Об этом сообщает NHK.

Согласно сообщению, Соединенные Штаты Америки планируют собрать образцы марсианского грунта для изучения следов жизни. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) также планирует в 2029 году доставить образцы со спутника Марса Фобоса.

Стоит отметить, что такие образцы могут содержать неизвестные формы жизни, которые потенциально представляют риск для жителей Земли. Поэтому в Токийском университете группой, которую возглавляет доцент Эхей Судзуки, был разработан новый метод, позволяющий избежать этого риска.

Новости по теме: Почему на изображениях НАСА красный Марс внезапно позеленел?

Напомним, 30 июля этого года NASA запустила новый марсоход Perseverance ("Настойчивость"), который будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни.

На 15-й день полета марсохода Perseverance ("настойчивость") в центре управления NASA планово провели первая корректировка его траектории, после чего продолжил полет со скоростью 115 860 км/ч.
 
К слову, марсоход должен добраться до Марса 18 февраля 2021 года.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Еще шесть монет: В Житомирской области нашли новые фрагменты клада периода Киевской Руси В Житомирской области двое врачей повторно инфицировались COVID-19 В Житомирской области нашли клад периода Киевской Руси Повышение минимальной зарплаты на 277 гривен - это циничная подачка от власти накануне выборов, - Развадовский
Loading...

программы канала ZIK

Святослав Пискун | Ток-шоу
Новый политический сезон. Судьба местных выборов. Заявления Саакашвили | Ток-шоу
Мирный процесс на Донбассе. Прорыв или напрасные надежды? |
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу