Ученые разработали безопасный метод анализа образцов с Марса
Ученые разработали безопасный метод, путем укладки микроорганизмов в кристаллы карбоната кальция
Согласно сообщению, Соединенные Штаты Америки планируют собрать образцы марсианского грунта для изучения следов жизни. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) также планирует в 2029 году доставить образцы со спутника Марса Фобоса.
Стоит отметить, что такие образцы могут содержать неизвестные формы жизни, которые потенциально представляют риск для жителей Земли. Поэтому в Токийском университете группой, которую возглавляет доцент Эхей Судзуки, был разработан новый метод, позволяющий избежать этого риска.
Напомним, 30 июля этого года NASA запустила новый марсоход Perseverance ("Настойчивость"), который будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни.