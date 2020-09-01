Ученые разработали безопасный метод анализа образцов с Марса

Ученые разработали безопасный метод, путем укладки микроорганизмов в кристаллы карбоната кальция

Согласно сообщению, Соединенные Штаты Америки планируют собрать образцы марсианского грунта для изучения следов жизни. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) также планирует в 2029 году доставить образцы со спутника Марса Фобоса.

Стоит отметить, что такие образцы могут содержать неизвестные формы жизни, которые потенциально представляют риск для жителей Земли. Поэтому в Токийском университете группой, которую возглавляет доцент Эхей Судзуки, был разработан новый метод, позволяющий избежать этого риска.

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Напомним, 30 июля этого года NASA запустила новый марсоход Perseverance ("Настойчивость"), который будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни.

На 15-й день полета марсохода Perseverance ("настойчивость") в центре управления NASA планово провели первая корректировка его траектории , после чего продолжил полет со скоростью 115 860 км/ч.

К слову, марсоход должен добраться до Марса 18 февраля 2021 года.