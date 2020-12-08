Ученые раскопали древний корабль-гробницу в Норвегии

Древний корабль в Норвегии Фото из открытых источников

Раньше королей хоронили в кораблях

Норвежские археологи завершают раскопки редкого корабля в Геллестаде - на большом "кладбище" викингов, которое расположено к юго-востоку от Осло. Впрочем, исследователям пока не удалось найти характерных для подобных могил ценностей. Вероятно, их тщательно разграбили, считают авторы исследования.

Отмечается, что Геллестадскому кораблю более 1000 лет. Большая часть дерева, из которого он был сделан, сгнила за те века, что корабль провел под землей. Однако археолог Кнут Пааше уверен, что по расположению железных гвоздей можно будет в конце концов построить его реплику.

С помощью радиолокатора археологи выяснили, что длина корпуса судна составляет 19 метров, а ширина – 5 метров.

"Геллестадский корабль был военным судном, который построили примерно в 750-850 годах нашей эры. Мы пока не знаем, это было гребное или парусное судно. Корабли, найденные в Гокстаде и Туне, были комбинированными. В прибрежной зоне трудно плыть под парусами, потому что ветер все время меняется, и там часто использовали гребцов. Но чтобы проплыть, скажем, от Бергена до Шетландских островов, лучше было дождаться подходящего ветра", – отметил он.

Геллестад – это целый погребальный комплекс. Там может быть до 20 курганов, считают археологи. В 100 метрах от корабля находится Элл – второй по величине погребальный курган железного века (1-400 год нашей эры) в Норвегии. Он на несколько веков старше похороненного корабля.

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Сам корабль тоже является могильщиком – в нем, как считают ученые, был похоронен знатный влиятельный человек, скончавшийся более тысячи лет назад.

"Корабль явно имеет отношение к более ранним захоронениям на этой земле, и особенно к большому кургану Элл. Ясно, что викинги хотели показать связь с прошлым", – подчеркнули ученые.

На корабле мог быть похоронен король, королева или влиятельный знатный воин. Викингов часто хоронили внутри кораблей, но масштабы геллестадской находки говорят об очень высоком статусе покойного.

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На данный момент внутри корабля археологи обнаружили кости крупного животного – возможно, лошади или быка. Человеческих останков пока найдено не было.

В научном исследовании этого места захоронения говорится, что на него, по ряду признаков, было совсем неплохо организовано нападение для кражи артефактов. Это могло быть политическое деяние, которое ориентировано на "усиление власти династии".

"Я уверен, что местные жители поддерживали связь с землями, расположенными далеко оттуда. Человек, погребенный в корабле, вероятно, плавал на длинные расстояния", – говорит руководитель раскопок Кристиан Родсруд, доцент из Норвежского музея истории культуры.

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Ранее сообщалось, что в старинном здании в Швеции археологи обнаружили монеты, которые относят к эпохе викингов. Ученые назвали находку "необычной".