Ученые приблизились к разгадке одной из главных тайн Стоунхенджа

Загадочный монумент Стоунхендж, Великобритания Фото из открытых источников

По сей день археологи были убеждены, что камни были доставлены строителями храма в 2 500 году до нашей эры из района Мальборо-Даунс, но это не так

Британские ученые приблизились к разгадке одной из трех главных тайн строительства Стоунхенджа — как его построили, с какой целью и откуда взяли самые большие камни в несколько метров высотой и весом в десятки тонн. Последнее исследование показывает, что происхождение этих камней может быть с места, которое расположено в 25 километрах от самого Стоунхенджа, сообщает Reuters.

Как отмечается, геохимический анализ одного из каменных стержней, который вернулся в Британию лишь несколько лет назад, показал, что 50 из 52 крупнейших камней Стоунхенджа родом из места под названием Вест Вудс, который расположен за 25 километров от памятника.

Эти камни были установлены в Стоунхендже около 2500 года до нашей эры. Самый большой из них имеет высоту в 9 метров, а весит 30 тонн. Ранее исследователи смогли выяснить, что маленькие камни из Стоунхенджа родом из Пембрукшир (Уэльс), который расположен в 250 километрах от памятника.

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"То, как они были перемещены на место, все еще является предметом спекуляций. Учитывая размер камней, их нужно было или перетаскивать или перемещать на колесах к Стоунхенджу. Мы не знаем точного маршрута, но, по крайней мере, теперь у нас есть отправная точка и конечная точка", — рассказал геоморфолог, руководитель исследования из Брайтонского университета Дэвид Нэш.

Заметим, по сей день археологи были убеждены, что камни были доставлены строителями храма в 2 500 году до нашей эры из района Мальборо-Даунс или его окрестностей, от 25 до 40 км от Стоунхенджа.

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Как известно, Стоунхендж является мегалитом (кромлех), состоящим из нескольких кругов из гигантских (до 8,5 м высотой) камней. Известный во всем мире монумент расположен в Англии на холмистой пустоши близ города Солсбери.