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Ученые предположили, что Вселенная похожа на гигантский человеческий мозг

Фото из открытых источников

Мозг человека работает благодаря сети, состоящей из почти 70 млрд нейронов. Считается, что во Вселенной насчитывается не менее 100 млрд галактик

Группа итальянских астрофизиков из университетов Болоньи и Вероны заявили, что Вселенная очень похож на гигантский человеческий мозг. Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, в ходе исследования ученые искали тождества и различия между, с одной стороны, космосом и его галактиками, и, с другой стороны, человеческим мозгом и его нейронными клетками.

Они обнаружили, что несмотря на то, что масштаб космоса и мозга явно отличается, то их структура чрезвычайно похожа.

Например, мозг человека работает благодаря сети, состоящей из почти 70 миллиардов нейронов. Считается, что во Вселенной есть не менее 100 миллиардов галактик.

В каждой системе в соответствии нейроны и галактики собраны вместе в сложную сеть и связаны между собой длинными "нитями", которые составляют только около 30 процентов массы. Около 70 процентов массы на самом деле состоит из пассивных частей: в мозге это вода, а во Вселенной - темная энергия.

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Напомним, ранее космический телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировал "космический водопад" во Вселенной. Так называемый "водопад" образовался после того, как галактика NGC 2799 втянулась в центр другой галактики NGC 2798.

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