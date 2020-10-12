Ученые показали взрыв звезды, которую поглощает черная дыра

Черная дыра, видение художника NASA/JPL-Caltech

Ученые наблюдали за взрывом небесного светила 6 месяцев

Астрономы сделали фото взрыва звезды, которую поглощает черная дыра. Об этом пишет EurekAlert.

Сообщается, что взрыв звезды произошел за 215 миллионов световых лет от Земли и сразу был зафиксирован исследователями Европейской южной обсерватории.

Ученые рассказали, что наблюдали за взрывом небесного светили 6 месяцев: от момента, как оно становилось все ярче и до полного угасания.

Фото из открытых источников

"Когда черная дыра поглощает звезду, она может запустить мощный взрыв материала, который мешает нашим наблюдениям. Он (взрыв – ред.) происходит потому, что выделяется энергия, которая образуется, когда черная дыра поглощает звездный материал и вытесняет звездные обломки наружу", - сказал ученый из университета Бирмингема в Великобритании Саманта Оатс.

К слову, масса звезды, которую поглотила черная дыра, почти равна массе Солнца.

Новости по теме: Астрономы зарегистрировали световую вспышку, вызванную слиянием черных дыр

Напомним, недавно орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал на Марсе снимок дюн, возраст которых составляет до 1 млрд лет. В то же время ученые заявляют, что найденные дюны выглядят очень похожими на те, что образовались недавно. Это свидетельствует о том, что климат и атмосфера на Марсе мало изменились за чрезвычайно долгое время.