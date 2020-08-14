Ученые подтвердили, что древние крокодилы охотились на динозавров

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Ученые считают, что дейнозух устраивал засады на динозавров

Американские ученые доказали, что доисторические крокодилы дейнозухи (предки современных аллигаторов) охотились на крупных динозавров. Соответствующие выводы ученые из Университета штата Айова опубликовали в The New York Times.

Палеонтологи и археологи исследовали останки дейнозухов, которые обнаружили в Западном Техасе. В результате ученые установили, что сила их челюсти позволяла убивать даже самых крупных хищных динозавров.

Доисторические крокодилы дейнозухи The New York Times

Ученые считают, что дейнозух устраивал засады на динозавров, когда они пили из водоемов. Кроме этого, они делились на три подвида, которые жили на территории современных США: Deinosuchus hatcheri и Deinosuchus riograndensis жили на западе от штата Монтана до северной Мексики, а также Deinosuchus schwimmeri - на востоке от Нью-Джерси до Миссисипи.

Отметим, первые останки дейнозухов были обнаружены еще в середине XIX века и подробно описаны в 1909 году, однако их способность охотиться на динозавров оставалась теорией.

Размер дейнозуха был не менее 10 метров, его габариты напоминают современный автобус, а размер зубов - бананы.

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Напомним, ранее на британском острове Уайт ученые из Саутгемптонского университета нашли четыре кости, которые, вероятно, принадлежат неизвестному до сих пор виду динозавров. Согласно сообщению, палеонтологи определили, что динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад. Также они пришли к выводу, что останки принадлежат новому виду динозавров тероподов, длина тела которых достигала 4 метров.