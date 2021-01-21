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Учёные планируют посчитать слонов из космоса

Слоны

Новый метод позволит мониторить популяцию животных и бороться с браконьерством

В зоологическом обществе Лондона предложили считать африканских слонов из космоса с помощью новой технологии. Об этом пишет BBC.

Так, спутниковые изображения будут обрабатывать с помощью алгоритмов машинного обучения: она будет различать в серых пятнах в зеленых лесах слонов. Отмечается, что за один безоблачный день можно будет исследовать до 5000 квадратных километров.

"Природоохранные организации уже заинтересованы в использовании спутников, чтобы заменить съемки с самолетов", - сказала ученая из Оксфордского университета Исла Дюпорге.

Предполагается, что новый метод позволит мониторить популяцию животных и бороться с браконьерством.

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Напомним, жуткое фото, где стадо слонов кормится на свалке в Шри-Ланке, сделанное Тилаханом Тармапаланом, победило в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB).

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