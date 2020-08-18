Ученые обнаружили слоновую землеройку, которую более полувека считали пропавшей

Слоновая землеройка Фото из открытых источников

Последний раз ученые фиксировали этих созданий в 1968 году

В Африке обнаружили слоновую землеройку, которую ученые считали пропавшей более 50 лет назад. Об этом пишет The Guardian.

В частности, последний раз ученые фиксировали этих созданий в 1968 году. В связи с чем в 2019 году отправились на их поиски в Джибути, страну, которая расположена на севере Африканского Рога. Местные жители смогли опознать существ по старым фото и сказали, что они часто их видят в этой местности.

После полученной информации команда исследователей установили для слоновых землероек ловушки из смеси арахисового масла, овсянки и дрожжей. Животное вскочило в первую же ловушку.

"Когда мы открыли первую ловушку и увидели небольшой пучок шерсти на кончике хвоста, мы просто посмотрели друг на друга и не могли поверить в это. Ряд исследований мелких млекопитающих, которые проводили с 1970-х годов, не выявили сомалийских землероек в Джибути, а нам удалось", - сказал ученый из Университета Дюка в США Стивен Херитедж.

Результатом "охоты" стали 12 землероек, с которыми сделали фото и видео материал. Однако ученые до сих пор не знают, как они могли расселиться на большие расстояния по Африке.

"Для нас, местных жителей Джибути, землеройки никогда не были "потеряны", но это новое исследование действительно возвращает этих животных в научное сообщество. Для Джибути это подчеркивает большое биоразнообразие страны и показывает, что здесь есть возможности для науки и исследований", - рассказал местный житель.

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Напомним, ранее на британском острове Уайт ученые из Саутгемптонского университета нашли четыре кости, которые, вероятно, принадлежат неизвестному до сих пор виду динозавров. Согласно сообщению, палеонтологи определили, что динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад. Также они пришли к выводу, что останки принадлежат новому виду динозавров тероподов, длина тела которых достигала 4 метров.