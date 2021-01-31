live
Новости » Мир Читати новину українською

Ученые обнаружили опасные особенности нового штамма коронавируса из Африки

Фото из открытых источников

Вакцины оказались менее эффективными против нового штамма

Результаты исследований двух вакцин против коронавируса COVID-19 показали, что зафиксированный в Южной Африке новый штамм болезни более устойчив к антител, вызванных прививкой. Об этом сообщает Reuters.

Это свидетельствует о том, что человек, получивший препарат, менее защищен от заражения "южно-африканским" штаммом. Отмечается, что вакцины от Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались значительно менее эффективными для участников исследований в ЮАР, где новый вариант COVID-19 уже широко распространен.

По словам исследователей, вакцина от Novavax эффективна на 50% для предотвращения коронавируса среди людей в Южной Африке, что значительно меньше результатов испытаний в Британии, ведь там показатель составил 89,3%.

В то же время компания Johnson&Johnson заявила, ее вакцина была эффективна на 66% во время исследований на трех континентах, однако существовали значительные различия по регионам. В частности, в США эффективность препарата достигла 72%, в то время как в ЮАР – 57%.

Новости по теме: Оксфордские ученые намерены создать вакцину против новых штаммов коронавируса

Напомним, недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что обнаруженный в США "бразильский" штамм коронавирусной болезни благодаря мутациям способен "обходить" иммунную систему организма. По ее словам, вакцины от COVID-19 могут не сработать против него.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Москве задержали брата Алексея Навального Ломают двери: В квартиры Навальных в Москве пришли с обысками Алла Пугачева удалила из друзей Киркорова и подписалась на Instagram Навального после протестов в РФ "Так поступают террористы": Путин прокомментировал акции в поддержку Навального
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Протесты ФОПов. Заоблачные тарифы. Очередная попытка Витренко | Ток-шоу
Книги для
Беременность и COVID-19. Инфицирования врачей. Холод в больницах | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Владимир Кацман | Ток-шоу
ВРУ разрешила вакцинацию. Сильные снегопады. Игры синевирских медведей | #Новости | 29.01.21