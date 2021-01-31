Ученые обнаружили опасные особенности нового штамма коронавируса из Африки

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Вакцины оказались менее эффективными против нового штамма

Результаты исследований двух вакцин против коронавируса COVID-19 показали, что зафиксированный в Южной Африке новый штамм болезни более устойчив к антител, вызванных прививкой. Об этом сообщает Reuters.

Это свидетельствует о том, что человек, получивший препарат, менее защищен от заражения "южно-африканским" штаммом. Отмечается, что вакцины от Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались значительно менее эффективными для участников исследований в ЮАР, где новый вариант COVID-19 уже широко распространен.

По словам исследователей, вакцина от Novavax эффективна на 50% для предотвращения коронавируса среди людей в Южной Африке, что значительно меньше результатов испытаний в Британии, ведь там показатель составил 89,3%.

В то же время компания Johnson&Johnson заявила, ее вакцина была эффективна на 66% во время исследований на трех континентах, однако существовали значительные различия по регионам. В частности, в США эффективность препарата достигла 72%, в то время как в ЮАР – 57%.

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Напомним, недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что обнаруженный в США "бразильский" штамм коронавирусной болезни благодаря мутациям способен "обходить" иммунную систему организма. По ее словам, вакцины от COVID-19 могут не сработать против него.