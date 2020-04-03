Ученые обнаружили новую стадию в эволюции черной дыры

Черная дыра, видение художника CC0 / Public Domain, NASA/JPL-Caltech | Перейти в фотобанк

Астрономы утверждают, что так называемые черные дыры средней массы является "потерянным звеном" в их эволюции

Американские астрономы из Университета Нью-Гемпшира зафиксировали черную дыру средней массы во Вселенной. Об этом сообщается на сайте Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Так, масса этой черной дыры в 50 тысяч раз больше массы Солнца, однако сама она меньше, чем обычные гигантские черные дыры, которые расположены в середине больших галактик.

Черная дыра Фото из открытых источников

Астрономы утверждают, что так называемые черные дыры средней массы являются "потерянным звеном" в их эволюции. Ученые считают, что новые наблюдения являются сильнейшими доказательствами черных дыр среднего размера во Вселенной.

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Напомним, черная дыра в центре Млечного пути удивила ученых.