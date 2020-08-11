Ученые нашли во Вселенной новый тип звезд, которые богаты на фосфор

Ученые нашли 15 звезд, которые богаты на фосфор NASA

Это открытие может свидетельствовать о том, что внеземная жизнь более распространена, чем считалось ранее

Астрономы из Канарского института астрофизики (IAC) и Университета Ла-Корунья обнаружили новый класс звезд, которые богаты на фосфор. Об этом сообщает New Atlas.

Согласно сообщению, команда ученых изучила данные Слоановского цифрового обзора неба, в частности проанализировала сигналы диапазона инфракрасного света звезд. Это позволило найти 15 звезд, богатых на фосфор. Этот класс объектов никогда раньше не был идентифицирован.

Фосфор - это один из шести химических элементов, которые необходимы для жизни на Земле рядом с углеродом, водородом, азотом, кислородом и серой. В биологии фосфор является важным структурным элементом в ДНК и РНК, помогает энергии челноков через клетки и регулирует другие ключевые процессы.

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Кроме этого, обнаруженные звезды имеют высокий уровень других элементов, таких как: магний, кремний, кислород, алюминий и церий. Ученые считают, что эту конкретную химию нельзя объяснить современным пониманием того, как звезды эволюционируют и синтезируют элементы в своих ядрах.

"Эти результаты показывают, что мы не только имеем дело с новым типом объектов, но и то, что их открытие открывает путь для изучения новых физических механизмов и ядерных реакций, которые происходят в звездных недрах", - рассказал ведущий исследователь проекта Томас Массерон.

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Напомним, недавно ученые-геофизики доказали, что в недрах Венеры существуют до сих пор активные вулканы.