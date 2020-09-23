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Ученые нашли новую экзопланету размером с Землю

Экзопланета Пи Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Пи-планета делает оборот вокруг звезды за 3,14 дня

Группа ученых обнаружила новую экзопланету K2-315b, которая по размерам похожа на Землю. Ее назвали Пи-планетой в честь числа Пи, поскольку она делает оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня. Об этом сообщает Массачусетский технологический институт (MIT).

Согласно сообщению, Пи-планета каменистая и вращается со скорость 291 000 км/ч вокруг холодной и тусклой звезды.

При этом температура на K2-315b может быть от 177 до 230 градусов по Цельсию. Для жизни она не пригодна, но ученые рассчитывают ее изучить после запуска космического телескопа JWST (James Webb Space Telescope), который запланирован на конец октября 2021 года.

Экзопланету ученые обнаружили благодаря данным миссии NASA Kepler, которые были собраны в 2017 году. В 2018 году космический аппарат был переведен в режим постоянного сна.

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Ранее сообщалось, что команда ученых взвесили ближайшую к Земле экзопланету. Во время анализа доплеровских смещений в спектре Проксимы Центавра астрономы пришли к выводу, что масса ее планетообразного спутника составляет не менее 1,3 массы Земли, а период вращения — 11,2 дня.

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