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Ученые NASA зафиксировали аномалию в магнитном поле Земли

pixabay.com

В определенном регионе наблюдается зона с ослаблением магнитного поля, которая, к тому же, расширяется

Ученые NASA обнаружили Южно-Атлантическую аномалию в магнитном поле Земли, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты, отражая и улавливая заряженные солнечные частицы. Но над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана присутствует чрезвычайно слабое поле, которое называется Южно-Атлантическая аномалия, или SAA", - говорится в публикации.

Как отмечается, новообразованная гигантская аномалия пропускает заряженные солнечные частицы к планете. В результате этого могут выходить из строя компьютеры, а также появляются помехи в сборе информации со спутников. Это основная причина, по которой ученые NASA отслеживают и изучают аномалию.

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Сообщается, что в настоящее время SAA не оказывает видимого влияния на повседневную жизнь жителей Земли. Однако недавние наблюдения и прогнозы показывают, что аномалия расширяется на запад и магнитное поле в этой зоне ослабевает. Также отмечается о разделении аномалии на две части, что создает дополнительные проблемы для спутников.

По мнению ученых, подобная аномалия могла возникнуть из-за наклона земной оси и движения расплавленной массы металлов внутри внешнего ядра планеты.

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Ранее сообщалось, что марсианский разведывательный спутник от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показал сход лавины на Красной планете

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