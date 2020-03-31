Ученые из Германии предлагают ввести "иммунные паспорта" и позволять работать людям, которые переболели COVID-19

На людей, которые переболели коронавирусом и обладают иммунитетом, не будут распространяться меры карантина

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Ученые из Германии предлагают выдавать "иммунные паспорта" тем людям, которые уже переболели коронавирусной болезнью COVID-19, чтобы на них не распространялись карантинные мероприятия и они смогли возвращаться к нормальной жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, соответствующими исследованиями занимаются правительственный орган общественного здоровья Германии, Институт Роберта Коха, Немецкий центр исследования инфекций, Институт вирусологии при берлинской больнице Шарите и службы донорства крови.

Как отмечается, тестирование крови более 100 тыс. добровольцев на коронавирусные антитела начнется с середины апреля и даст возможность увидеть, сколько же людей уже имеют иммунитет к COVID-19. Потом тест будут повторять через равные промежутки времени, чтобы накапливать больше информации от населения и отслеживать прогресс пандемии.

Ученые считают, что люди, которые переболели, вероятно, получат иммунитет и уже не смогут заразить других, поэтому в будущем им можно давать специальные пропуски и возвращать к работе.

В то же время ученые не знают наверняка, достаточно ли защиты будет иметь человек и не грозит ли ему повторное заражение, так как вирус совершенно новый и малоизученный. Также существует угроза того, что после введения таких паспортов значительное количество людей захочет намеренно заразиться и переболеть.

Напомним, американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson начинает испытания на людях их экспериментальной вакцины против коронавируса уже в сентябре.