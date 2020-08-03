Участники террористической организации "Талибан" развернули свой флаг в Святой Софии в Стамбуле

Вероятно, такой поступок был мотивацией для мировых террористов

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Участники движения "Талибан" развернули флаг своей группировки в соборе Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщил британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри в Twitter.

По словам эксперта, развертывание флага афганской террористической организации вблизи Святой Софии было мотивационным сообщением к мировым исламистским экстремистам и террористам. Кроме того, он заявил, что вскоре активисты террористической группировки "Исламское государство" также поднимут свой флаг.

Напомним, недавно стало известно, что в Министерстве обороны США рассматривают введение мер против России в случае подтверждения информации о том, что Москва платила талибам за убийство американских солдат в Афганистане. В Вашингтоне заявили, что в течение нескольких лет США получали сведения о поддержке Россией афганских групп.

Накануне в Конгрессе США призвали Вашингтон ввести новые санкции против Российской Федерации из-за якобы терактов против американских военных и сил коалиции в Афганистане.