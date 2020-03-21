Участники Евровидения-2021 выступят на конкурсе с новыми песнями
Для демонстрации старых песен создадут отдельное мероприятие, альтернативное песенному конкурсу
Организаторы Евровидения решили запретить участникам конкурса выступать в 2021 году со старыми песнями - теперь они должны подготовить новые.
Об этом сообщается на сайте Евровидения.
В связи с этим каждой стране позволили самой выбирать нового участника или оставлять предыдущего.
К тому же, Европейский вещательный союз хочет провести альтернативное песенному конкурсу мероприятие, где все участники смогут спеть свои песни и таким образом познакомить с ними публику.
Также планируется, что это мероприятие "развлечет Европу в сложные времена".
Напомним, ранее в НСТУ заявили, что группа Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2021, несмотря на перенос конкурса.
До этого сообщалось, что Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса.