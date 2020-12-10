Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: Португалия выплатит компенсацию семье погибшего

Португалия Фото из открытых источников

МИД Украины следит за расследованием дела

Правительство Португалии решило выплатить компенсацию родственникам Игоря Гоменюка, которого убили в аэропорту Лиссабона в марте этого года. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я был на связи с португальским коллегой по убийству в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям", - написал глава МИД.

Также он добавил, что ожидает надлежащего наказания виновным, которое установит суд по результатам расследования.

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Как сообщает Reuters, глава Пограничной службы Португалии Кристина Гатоес подала в прошлую среду в отставку после многомесячного скандала из-за смертельного избиения украинца.

В Министерстве внутренних дел заявили, что Гатоес подала в отставку в рамках плана реструктуризации.

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Напомним, в конце марта в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона инспекторы миграционной службы Португалии убили украинца. К мужчине применяли физическую силу, а смерть наступила от приступа эпилепсии.