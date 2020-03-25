Убийство Хашогги: Турция завершила расследование, 20 человек разыскивает Интерпол

Журналист Джамаль Хашогги из открытых источников

Обвинительный приговор был вынесен 20 лицам

Генеральная прокуратура Стумбула завершила расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, в результате чего обвинительный приговор был вынесен 20 лицам. Об этом сообщает Millі Gazete.

Как отмечается, всех обвиняемых было объявлено в международный розыск по линии Интерпола, а дело передали в суд.

"Обвинительное заключение содержит перечень, в котором 20 человек, двух из них обвиняют по статье "Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", - заявил генпрокурор Стамбула Ирфан Фидан.

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Напомним, в декабре 2019 года Государственный департамент США внес в список санкций бывшего генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммада аль-Утайби за причастность к убийству обозревателя The Washington Post Джамала Хашогги.

После чего в Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни.