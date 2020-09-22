Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно

Мужчина отметил, что все время думает о своем "гнусном поступке"

Марк Чепмен, убивший одного из основателей группы Beatles Джона Леннона извинился перед его вдовой Йоко Оно через 40 лет после его смерти. Об этом сообщает BBC.

Во время слушаний об условно-досрочном освобождении, Чепмен сказал, что убил Леннона "ради славы" и что теперь заслуживает смертной казни. Он добавил, что все время думает о "мерзком поступке" и допускает, что может провести остаток своей жизни в тюрьме.

"Я просто хочу повторить, что прошу прощения за свое преступление. Мне нет оправдания. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина, а я был очень, очень, очень, очень сильно самовлюбленным и эгоистичным", — добавил Чепмен.

Несмотря на покаяние, убийце Леннона одиннадцатый раз отказали в освобождении.

Отметим, что Чепмен застрелил Леннона 8 декабря 1980 года рядом с квартирой музыканта в Нью-Йорке. Во время убийства рядом с Ленноном находилась Йоко Оно. После того, как мужчина сделал четыре выстрела в Леннона, он сел рядом на асфальт и начал читать роман Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

Новости по теме:

Напомним, позже Чепмена приговорили к пожизненному заключению. Тогда мужчина впервые назвал свой мотив - он просто хотел прославиться.