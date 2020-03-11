Uber будет блокировать аккаунты инфицированных коронавирусом и тех, кто с ними контактировал

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В компании пообещали финансовую помощь тем, кто находится на карантине

Компания Uber сообщила пассажирам и водителям о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что аккаунты тех, кто заразился или контактировал с больными, могут оказаться заблокированы.

Вместе с тем в Uber пообещали оказать финансовую помощь водителям или тем, кто помещен в карантин на срок до 14 дней.

Отмечается, что компания уже помогла некоторым пострадавшим водителям и работает над тем, чтобы выплачивать компенсации сотрудникам по всему миру.

"Команда Uber круглосуточно оказывает поддержку органам здравоохранения в борьбе с эпидемией. Информацию о больных компания также получает от органов здравоохранения", - говорится в сообщении.

Ранее Uber заблокировал аккаунты 240 пользователей и двух водителей в Мексике после того, как услугами сервиса воспользовался человек с подозрением на заражение коронавирусом.

Напомним, Всемирная организация охраны здоровья объявила пандемию коронавируса в мире.