У жены Трюдо подтвердили коронавирус

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Премьер Канады также две недели будет находиться на домашнем карантине

У жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо официально подтвердили коронавирус и отправили ее в изоляцию.

Об этом сообщает BBC.

В офисе премьера отметили, что сейчас она чувствует себя хорошо и принимает все рекомендуемые меры безопасности.

Известно, что симптомы проявились у Софи Грегуар-Трюдо после того, как она вернулась из поездки в Великобританию.

"Хоть я и чувствую неудобные симптомы вируса, скоро вернусь на ноги. Мы переживем эту ситуацию вместе. Пожалуйста, распространяйте факты и воспринимайте свое здоровье серьезно", - сказала она.

При этом ее муж, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, так же будет находиться на карантине около двух недель.

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Пока у него нет симптомов заболевания, поэтому его решили не проверять на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо появились симптомы, похожие на симптомы коронавируса.