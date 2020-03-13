live
Новости » Мир Читати новину українською

У жены Трюдо подтвердили коронавирус

Фото из открытых источников

Премьер Канады также две недели будет находиться на домашнем карантине

У жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо официально подтвердили коронавирус и отправили ее в изоляцию.

Об этом сообщает BBC.

В офисе премьера отметили, что сейчас она чувствует себя хорошо и принимает все рекомендуемые меры безопасности.

Известно, что симптомы проявились у Софи Грегуар-Трюдо после того, как она вернулась из поездки в Великобританию.

"Хоть я и чувствую неудобные симптомы вируса, скоро вернусь на ноги. Мы переживем эту ситуацию вместе. Пожалуйста, распространяйте факты и воспринимайте свое здоровье серьезно", - сказала она.

При этом ее муж, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, так же будет находиться на карантине около двух недель.

Новости по теме: В Китае подтвержденный первый случай коронавируса обнаружили в ноябре

Пока у него нет симптомов заболевания, поэтому его решили не проверять на коронавирус.

Новости по теме: Пандемия коронавируса: В небе над Сиднеем появилась надпись "Мойте руки"

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо появились симптомы, похожие на симптомы коронавируса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

За последние два месяца из Украины вывезли более 152 тонн медицинских масок, – экс-глава таможенной службы Греция будет делать антисептики из конфискованного алкоголя Пандемия коронавируса: В небе над Сиднеем появилась надпись "Мойте руки" В Минздраве сообщили о состоянии украинца, у которого обнаружили коронавирус
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Кризис на пороге. Закон о языке. Решение правительства относительно карантина | Ток-шоу
Евгений Червоненко | Госрезервы. Рынок земли. Языковой вопрос | Ток-шоу
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Переговоры с Россией: Когда ожидать мира? Режим повышенной безопасности в Киеве | Ток-шоу
На поклон к МВФ. Языковые баталии. Эпидемиологические мероприятия в Украине | Ток-шоу