У врача, с которым встречался Путин, обнаружили COVID-19

Врачи Коммунарки, Владимир Путин и Денис Проценко (обведен кружком) Страна.ua

Зараженного медика госпитализировали в инфекционную больницу

У главного врача медучреждения в Комунарке (поселок в составе Москвы) Дениса Проценко подтвердили коронавирус COVID-19. Об этом 31 марта сообщила Страна.uа со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, больной сейчас находится в инфекционной клинике (там лечат большинство пациентов с COVID-19 из Москвы и области) на лечении, которую сам и возглавляет. Самочувствие врача удовлетворительное.

Однако, как выяснилось, ровно неделю назад, 24 марта, в Комунарку приезжал президент РФ Владимир Путин. В частности, экскурсию по больнице и доклад о вирусе делал для президента именно Денис Проценко. Также на этой встрече присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. В тот день Путин, Проценко и Собянин провели немало времени вместе.

По данным СМИ, после того, как стало известно о заболевании Проценко, с сообщением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, президент России регулярно тестируется на коронавирус и у него он не обнаружен.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что среди сотрудников Кремля есть больной COVID-19.