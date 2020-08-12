У Трампа раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

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По словам помощницы Трампа, в США более строгие требования к разработке вакцины, чем в России

Русская вакцина от коронавируса не прошла всех необходимых испытаний, а поэтому может быть потенциально опасной. Об этом заявила помощница президента США Келлиэнн Конуэй, передает Fox News.

По ее словам, в США более строгие требования к разработке вакцины, чем в России.

"Эти стандарты определяются Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российского заявления, дела обстоят совсем не так... Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого", – сказала Конуэй.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Кроме того, Путин заявил, что надеется на появление других вакцин от коронавируса в мире в ближайшее время.